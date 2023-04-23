Непомнящий — Лижэнь: во сколько десятая партия матча за шахматную корону, где смотреть
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Сегодня, 23 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт десятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.
Партия, как и все остальные, начнётся в 12:00 мск. Трансляция десятой партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».
Напомним, девятая партия завершилась ничьей, Непомнящий играл белыми фигурами. Счёт в матче 5-4 в пользу российского гроссмейстера. В десятой партии Непомнящий сыграет чёрным цветом.
Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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