«Теперь официально Оуэнс». Симона Байлз опубликовала фото со своей свадьбы

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз вышла замуж. Избранником титулованной спортсменки стал игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс, с которым она обручилась в феврале 2022 года. Симона впервые познакомилась с Джонатаном в 2019 году во время одной из его игр.
Байлз поделилась фотографиями с церемонии бракосочетания в социальных сетях.
«Теперь официально Оуэнс. Никогда не знала такой большой любви», — подписала фото Симона.
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Напомним, Байлз оказалась в центре внимания мировых СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Спортсменка призналась, что испытывает серьёзные психологические проблемы. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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