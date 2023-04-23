Экс-тренер Непомнящего: Лижэнь применяет очень интересную стратегию в титульном матче

Экс-тренер Яна Непомнящего, российский гроссмейстер Владимир Поткин высказался об отличительных чертах стратегии китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону.
«Надо сказать, что Дин Лижэнь применяет в матче очень интересную стратегию. Он старается переманить Яна на тот тип позиций, который ему более знаком, в которых он считается лучшим игроком в мире. Идёт большая психологическая борьба, которая со стороны, может, и не видна. Например, вспомним оригинальную идею Рихарда Раппорта во второй партии, ход h3.
Основной посыл в этом был не столько удивить, сколько перевести игру к тем позициям, которые он лучше знает. Тут это изолированная пешка. И Ян в тот момент здорово отреагировал и получил активную игру, более знакомую ему. То есть эта борьба концепций идёт и во время подготовки, и за доской. Она отнимает очень много нервной энергии и сил, и отчасти поэтому мы видим такой разброс результатов», — приводит слова Поткина RT.
- 23 апреля 2023
-
12:47
-
11:42
-
09:57
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
00:43
-
00:38
-
00:22
-
00:18
- 22 апреля 2023
-
23:17
-
22:59
-
22:56
-
20:21
-
19:45
-
18:56
-
18:37
-
18:29
-
16:00
-
15:18
-
14:23
-
14:05
-
12:50
-
12:35
-
10:58
-
09:00
-
01:11
-
01:07
- 21 апреля 2023
-
23:32
-
22:55
-
22:06
-
21:06
-
20:55
-
20:32