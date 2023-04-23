Непомнящий не стал комментировать резонанс вокруг слов главы ФШР про «обезьяну с гранатой»
Поделиться
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на недавние слова в свой адрес президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.
Несколько дней назад глава ФШР в интервью ТАСС заявил следующее: «Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».
«Спасибо за хороший вопрос. Я бы не хотел подробно на этом останавливаться», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после ничейного результата в десятой партии матча за звание чемпиона мира – 2023. Счёт в матче – 5,5-4,5 в пользу Непомнящего. Всего матч состоит из 14 партий.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
15:42
-
15:42
-
15:37
-
15:30
-
15:09
-
14:25
-
12:47
-
11:42
-
09:57
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
00:43
-
00:38
-
00:22
-
00:18
- 22 апреля 2023
-
23:17
-
22:59
-
22:56
-
20:21
-
19:45
-
18:56
-
18:37
-
18:29
-
16:00
-
15:18
-
14:23
-
14:05
-
12:50
-
12:35
-
10:58
-
09:00
-
01:11
-
01:07
Партнерский контент