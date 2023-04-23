Тренер Яна Непомнящего прокомментировал слив стратегии Дин Лижэня на чемпионский матч

Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, призвал не придавать большого значения тому факту, что в интернет была слита стратегия китайского шахматиста Дин Лижэня на матч за звание чемпиона мира с россиянином.

«Это больше журналисты стараются – сенсация, громкие заголовки, шпионский скандал. По большому счёту идёт раздувание из мухи слона. Не могу сказать, что нам это помогло во время подготовки. Ведь на самом деле непонятно, что это такое. Дин Лижэня же спросили на пресс-конференции про это, и он спокойно ответил, что вообще не в курсе, о чём идёт речь.

Скорее всего, это действительно какие-то тренировочные партии. Но утечка ли это или запланированный вброс, сказать невозможно. Китайцы же очень хитрые. У нас в команде есть люди, которые работают с этой информацией, разбираются, что она содержит – зерно истины или ложный след. Массив данных для анализа получили. Но мы к этому сливу никакого отношения не имеем, да и радости никакой нет. Пётр Свидлер утверждал, что после такого вся подготовка Дин Лижэня насмарку и надо начинать заново. Это перебор», — сказал Кишнёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Сергеем Кишнёвым завтра в 8:00 мск на «Чемпионате».