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Тренер Непомнящего: текущий матч напоминает лучшие партии Карпова и Каспарова*

Тренер Непомнящего: текущий матч напоминает лучшие партии Карпова и Каспарова*
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Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о ходе матча своего подопечного с китайским шахматистом Дин Лижэнем за звание чемпиона мира.

«Такого хода противостояния ожидать было невозможно. Матч получается слишком острым, от ножа. Соперники не жалеют друг друга. Как панчеры, месят друг друга. Надеюсь, что у них хватит сил до финиша. Зато матч какой интересный! Виши Ананд похвалил. Хотя кто-то ругает, кто-то хвалит. Впрочем, раз ругают, тоже хорошо – не оставляет матч равнодушным. Дохлую собаку не пинает никто.

Текущий матч напоминает лучшие партии Карпова и Каспарова*, когда соперники в каждой партии, хоть испанской, хоть сицилианской, играли принципиально и до конца. Это делает матч интересным», — сказал Кишнёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Читайте полное интервью с Сергеем Кишнёвым завтра в 8:00 мск на «Чемпионате».

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