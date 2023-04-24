«Нужно пить валерьянку». Тренер Непомнящего – об эмоциях от матча за титул чемпиона мира

Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал об эмоциях от матча за титул чемпиона мира.
«Это же американские горки. Сердце только и делает, что ёкает и ёкает. Нужно успокаиваться и успокаивать подопечного, ведь необходимо всю дистанцию пройти. Но сердце из груди вырывается. Нужно пить валерьянку, в крайнем случае – валидол. Спать больше нужно, при первой же возможности, гулять больше. Силы нужны на всю дистанцию»,— сказал Кишнёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, по ходу восьмой партии выяснилось, что дебютная подготовка, которую Лижэнь применяет в чемпионском матче с Непомнящим, находится в открытом доступе на Lichess.org – одном из крупнейших в мире шахматных сайтов. После десяти партий счёт в матче за шахматную корону — 5,5-4,5 в пользу россиянина.
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