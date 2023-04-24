Лижэнь: кажется, что сыграл с Непомнящим лучше, чем в прошлый раз
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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал ничью в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 с российским визави Яном Непомнящим.
«Ян играл в дебюте так же, как на турнире претендентов, и это были плохие воспоминания для меня, потому что я тогда проиграл. В тот раз он не давил слишком сильно, но у него всегда было преимущество, и чёрным нужно было быть очень осторожными. Сегодня же мы сыграли по другой линии этой подготовки. И, кажется, я сыграл намного лучше, чем в прошлый раз.
Конечно, я постараюсь сделать всё возможное в трёх оставшихся партиях. Завтра будет выходной, и у меня больше времени, чтобы подготовить какую-то особенную идею», — передаёт слова Лижэня корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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