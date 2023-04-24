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Дубов: Ян Непомнящий ниже определённого уровня не опустится, а у Дин Лижэня нет предела

Дубов: Ян Непомнящий ниже определённого уровня не опустится, а у Дин Лижэня нет предела
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов, который работает на матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем в статусе официального комментатора ФИДЕ, оценил шансы претендентов на титул.

После 11 партий впереди Непомнящий – 6-5.

«Дин Лижэнь на мой взгляд, более нервный, но при этом максимальный уровень игры у него выше. Я думал, что если Дин будет играть в свои лучшие шахматы и справится с нервами, то он скорее фаворит. Если не справится, что было вполне ожидаемо, да и вообще он в некотором роде «человек дождя», то Ян фаворит. Матч так и идёт: если Дин играет в свою реальную силу, то он выигрывает, но происходит это раз в три дня. В остальные дни Ян его обыгрывает, поскольку играет более стабильно. Может быть, Ян не настолько ярко в свои лучшие шахматы играет, но и не настолько плохо в худшие.

Мне кажется, моя изначальная оценка была верной. Когда у Дина плохой день, это гарантия того, что Ян его обыграет, даже если и у него этот день тоже плохой. На высоком уровне это очень важное качество, на самом деле. Например, у Магнуса это, возможно, сильнейшее качество, что он в свой худший день играет пусть не как первый в мире шахматист, а как 20-й. Ниже определённого уровня он никогда не опустится. А у Дина нет предела», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью с Даниилом Дубовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 апреля, в 8:00 мск.

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