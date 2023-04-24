«Оставляет странное впечатление». Дубов — о матче Непомнящего и Лижэня за шахматный титул

Российский гроссмейстер Даниил Дубов высказался о матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, на котором работает в статусе официального комментатора ФИДЕ.

После 11 партий впереди Непомнящий – 6-5.

«После стольких матчей Магнуса кажется странным, когда гроссмейстеры два дня подряд не могут не проигрывать. Это эмоциональные качели, а ты ещё должен комментировать всё, что происходит. Смотреть на это интересно, нервы щекочет, для зрителей этот матч замечательный. Поскольку я работаю официальным комментатором, я не могу сказать, что он мне не нравится. Но для профессионалов этот матч немного абсурдный.

Абсурдность в том, что шахматы – это в принципе ничейная игра. При минимально адекватной игре большинство партий должно завершаться вничью. А когда результативная партия раз в два дня… Такое при блестящей игре просто невозможно! Если два человека будут играть блестяще, то у них на 12 партий будут одна-две результативные. Когда идёт такой обмен ударами, как в текущем матче, любой профессионал скажет, что это маркер объективно низкого качества игры. Представьте, что в футболе при счёте 2:0 – ничья, а победа только при разнице от трёх голов. Так вот в шахматах вероятность выиграть партию на высоком уровне примерно такая же, как выиграть в футболе с разгромным счётом – этого не должно быть раз в два дня. Словно «Реал» с «Барселоной» в каждом матче будут обыгрывать друг друга – 5:2, 0:3 и так далее. Так что, повторю, чемпионский матч в Астане оставляет странное впечатление. Другое дело, что таких матчей давно уже не было. Реально после появления компьютеров равного и настолько боевого матча не было», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью с Даниилом Дубовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 апреля, в 8:00 мск.