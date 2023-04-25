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Брызгалова — об условиях МОК: ни один спортсмен, который любит Россию, не пойдёт на это

Брызгалова — об условиях МОК: ни один спортсмен, который любит Россию, не пойдёт на это
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Чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова высказалась об условиях, которые Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Это полный бред. Думаю, что ни один российский спортсмен, который любит свою страну, не пойдёт на это. Это какое-то издевательство над нами.

Как скоро будут допускать кёрлингистов? Вообще у нашей федерации неплохие отношения со Всемирной федерацией кёрлинга. Если будут какие-то послабления со стороны МОК, что не всё так жёстко, Всемирная федерация кёрлинга не будет сама чинить препятствия нам и не допускать нас. Подождём — увидим.

Говорите, фехтовальщиков вернули на бумаге, но до сих пор придумывают условия допуска? Вот видите. Наверное, они хотят дотянуть до того момента, когда никаких шансов не будет пробиться на Олимпийские игры. А потом скажут нашим: «Ну ладно, вы допущены, можете съездить на какой-нибудь турнир». Сейчас всё возможно», — приводит слова Брызгаловой «Матч ТВ».

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