«Шабашники». Тренер Первухин раскритиковал иностранцев во главе сборной России по регби

Главный тренер клуба «Енисей» и сборной России по регби Александр Первухин раскритиковал иностранных специалистов, находящихся во главе сборной России по регби.

«Иностранные тренеры – это один из самых острых вопросов. Пожалуй, единственный вопрос, по которому я категорически не согласен с позицией руководства федерации. Нужно понимать, что хороших зарубежных специалистов за границей очень мало – десятки человек, даже не сотни. И они все в «Нортгемптонах» и «Клермонах» – туда левого не возьмут. А среди тренерских кадров попроще большая безработица. В международной федерации ведётся большая работа, чтобы пристроить этих ребят. Но там далеко не все хорошие тренеры, есть разные специалисты. Так что брать человека просто по предложению агента – это неправильно.

Уважаемый Лин Джонс, например, чётко знал одно: он не должен проиграть в первом матче Кубка мира в Японии хозяевам со счётом 0:50. И он успешно со своей задачей справился. Вот только вся подготовка свелась только к защитной теме. Разговор об очках, о своих победах не шёл. Да, мы не проиграли Японии 0:50, зато потом даже не попытались выиграть у совершенно разложившейся команды Самоа, потом всухую проиграли шотландцам и ирландцам. Но тренер уже понимал, что это не относится к его задачам. Я этих ребят напрямую называю «шабашниками». Как только они получают работу где-то у себя, тут же уезжают. Тот же господин Даймонд умотал сразу, как только ему работу в Англии предложили, даже на Кубок мира со сборной России не поехал.

Я бы хотел, чтобы хоть раз российский тренер поработал в тех условиях, которые давались тому же Лину Джонсу. Чтобы было не две недели на фоне клубных турниров, а пять-шесть сборов. О финансовых условиях я даже и не говорю», — сказал Первухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.