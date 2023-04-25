«Ухта» победила в гостях «Синару» и сравняла счёт в серии плей-офф Суперлиги
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В Екатеринбурге завершился второй матч четвертьфинальной серии мини-футбольной Суперлиги между местной «Синарой» и «Ухтой» из одноимённого города. Победу в этой встрече одержали гости (6:4).
В составе победителей дублем отметился бразилец Брито Де Паула Лукас Педала. Также в составе гостей отличились Антон Рубцов, Роман Карелин, Бруну Рафаэл Де Рамуш Диаш и Кирилл Щурок. У хозяев по мячу на свой счёт записали Дмитрий Прудников, Сергей Абрамов, Никита Фахрутдинов и Валерий Дёмин.
Таким образом, команда из республики Коми сравняла счёт в серии (1-1).
Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Второй матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Ухта» (Ухта) 4:6 (3:5)
Серия проходит в формате до трёх побед одной из команд. Третий матч состоится 30 апреля в Ухте.
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