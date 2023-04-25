Александр Алаев пропустит заседание комитета УЕФА по футзалу из-за отсутствия визы

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что 25 апреля не сможет принять участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по футзалу и пляжному футболу из-за отсутствия визы. Алаев является председателем этого комитета УЕФА.
«К сожалению, не приму участия, потому что там только очный формат подразумевается. А я не смогу присутствовать в связи с тем, что возникли сложности с визой, затянулось оформление», — приводит слова Алаева ТАСС.
Алаев также рассказал, что на заседании комитета будут обсуждаться вопросы соревнований по футзалу, проведение женского и юношеского чемпионатов Европы.
Российские клубы и сборные с 28 февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине.
- 25 апреля 2023
-
10:34
-
09:55
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
07:50
-
00:44
-
00:01
- 24 апреля 2023
-
23:50
-
23:06
-
23:00
-
22:00
-
21:39
-
21:00
-
20:13
-
18:51
-
15:17
-
14:27
-
14:21
-
14:20
-
14:16
-
14:12
-
14:06
-
14:05
-
13:44
-
10:00
-
09:43
-
09:26
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:54
-
00:50
-
00:05