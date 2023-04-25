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Александр Алаев пропустит заседание комитета УЕФА по футзалу из-за отсутствия визы

Александр Алаев пропустит заседание комитета УЕФА по футзалу из-за отсутствия визы
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что 25 апреля не сможет принять участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по футзалу и пляжному футболу из-за отсутствия визы. Алаев является председателем этого комитета УЕФА.

«К сожалению, не приму участия, потому что там только очный формат подразумевается. А я не смогу присутствовать в связи с тем, что возникли сложности с визой, затянулось оформление», — приводит слова Алаева ТАСС.

Алаев также рассказал, что на заседании комитета будут обсуждаться вопросы соревнований по футзалу, проведение женского и юношеского чемпионатов Европы.

Российские клубы и сборные с 28 февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине.

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