«Газпром-Югра» одержал вторую победу над «Торпедо» и повёл 2-0 в серии плей-офф Суперлиги

В Югорске завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф мини-футбольной Суперлиги, в котором местный «Газпром-Югра» одержал вторую подряд победу над «Торпедо» из Нижегородской области (4:3).

В составе победителей дублем отметился бразилец Щимба. Также по мячу забили его соотечественник Гильерме Карвалью Жуау и Николай Шистеров.

У гостей забитые мячи на счету Максима Серебрякова, Ивана Обжорина и Дмитрия Зайцева.

Таким образом, югорцы упрочили лидерство в серии — 2-0.

Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Торпедо» (Нижегородская область) 4:3 (3:1)

Серия проходит в формате до трёх побед одной из команд. Третий матч между этими соперниками состоится 30 апреля в Нижнем Новгороде.