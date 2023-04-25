«Газпром-Югра» одержал вторую победу над «Торпедо» и повёл 2-0 в серии плей-офф Суперлиги
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В Югорске завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф мини-футбольной Суперлиги, в котором местный «Газпром-Югра» одержал вторую подряд победу над «Торпедо» из Нижегородской области (4:3).
В составе победителей дублем отметился бразилец Щимба. Также по мячу забили его соотечественник Гильерме Карвалью Жуау и Николай Шистеров.
У гостей забитые мячи на счету Максима Серебрякова, Ивана Обжорина и Дмитрия Зайцева.
Таким образом, югорцы упрочили лидерство в серии — 2-0.
Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Второй матч
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Торпедо» (Нижегородская область) 4:3 (3:1)
Серия проходит в формате до трёх побед одной из команд. Третий матч между этими соперниками состоится 30 апреля в Нижнем Новгороде.
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