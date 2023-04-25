«КПРФ» победил «Новую генерацию» в первом матче четвертьфинала Суперлиги
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В Климовске (Московская область) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф мини-футбольной Суперлиги, в котором столичный «КПРФ» одержал победу над «Новой генерацией» из Сыктывкара (5:4).
В составе победителей дубль сделал бразилец Чавес Шимбинья. Ещё по одному мячу забили Даниэль Баталья, Денис Бурков и Янар Асадов. У гостей хет-трик сделал Александр Кузьминых, ещё один гол на счету Тимофея Турчина.
Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч
«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) 5:4 (2:2)
Таким образом, московский коллектив повёл в серии 1-0.
Серия проходит в формате до трёх побед одной из команд. Второй матч между этими соперниками состоится завтра, 26 апреля, там же в Климовске.
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