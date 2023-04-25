Главный тренер «КПРФ»: плей-офф — это отдельная история, в которой все равны

Главный тренер «КПРФ» Бесик Зоидзе прокомментировал тяжёлую победу своей команды в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги над «Новой генерацией» из Сыктывкара (5:4), который прошёл в Климовске.

«В плей-офф команды выравниваются: нет турнирной таблицы и преимущества в очках. Это отдельная история, в которой все равны. Знали силу и потенциал «Новой генерации», которая за определённые ошибки наказывает. Это и случилось, первый мяч и четвёртый. В целом чувствовалось, что мы не поймали игровой ритм, когда чувствуем расстояния, силу передачи, свободные зоны — куда-то всё это пропало, какой-то хаос был, особенно во втором тайме. Но это плей-офф, тут не будет легко, нужно иногда принимать сложные ситуации как часть игры. Скамейку я чувствовал: не было недовольных или игроков, которые видят в чём-то проблему. Все были вместе, команде помогла поддержка друг друга. Мы сработали так, что по счету вели, это было важно. Но «Генерация» при любом счёте играет в агрессивный футбол, ведёт она или проигрывает. Нам не удавалось пройти первую линию соперника, из-за этого нам было сложно.

В любом случае победа есть победа. Болельщики были с нами, мы чувствовали трибуны, и это помогло. Первая победа, серия продолжается, понимаем, что это только начало. Благодарен команде за терпение, за характер в трудной ситуации, ошибку партнёра пытались исправить – это важно. Завтра будет совсем другая история, не касающаяся сегодняшней победы. Такая победа иногда даже лучше, чтобы мы все поняли, что в плей-офф всё выравнивается», — приводит слова Зоидзе официальный сайт МФК «КПРФ».

Напомним, серия проходит в формате до трёх побед одной из команд. Второй матч между этими соперниками состоится завтра, 26 апреля, там же в Климовске.