Нападающий «КПРФ» Асадов: это плей-офф, неважно, что «Новая генерация» заняла 8-е место

Нападающий «КПРФ» Янар Асадов прокомментировал тяжёлую победу команды в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги с «Новой генерацией» из Сыктывкара (5:4), который прошёл в Климовске.

«Все готовились к сложному матчу, у соперника команда, которая всегда играет активно, физически готова, молодая, ребята заряжены. Никто не думал, что сегодня будет лёгкая прогулка. Все настраивались на такой серьёзный поединок. Главное, что мы дома одержали первую победу. Готовимся к завтрашней игре. Две недели готовились к плей-офф, все соскучились по игре, но игрового тонуса немного не хватает. Нужно понимать, что легко не будет, посмотрите, что происходит в других парах. Это плей-офф, неважно, что «Новая генерация» заняла восьмое место в регулярном чемпионате», — приводит слова Асадова официальный сайт МФК «КПРФ».