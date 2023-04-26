Ронни О'Салливан потерпел сенсационное поражение в четвертьфинале ЧМ-2023 по снукеру
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан сенсационно не сумел пробиться в полуфинал чемпионата мира – 2023, который традиционно проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде.
В четвертьфинальном поединке первый номер рейтинга О'Салливан со счётом 10:13 проиграл представителю Бельгии Люке Бреселю (10-й номер мирового рейтинга).
Бресель за выход в финал соревнований сразится с победителем матча Энтони Макгилл — Сы Цзяхуэй.
Напомним, в прошлом году Ронни дошёл до финала, где одержал победу над чемпионом мира 2019 года Джаддом Трампом.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
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