Ронни О'Салливан потерпел сенсационное поражение в четвертьфинале ЧМ-2023 по снукеру

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан сенсационно не сумел пробиться в полуфинал чемпионата мира – 2023, который традиционно проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде.

В четвертьфинальном поединке первый номер рейтинга О'Салливан со счётом 10:13 проиграл представителю Бельгии Люке Бреселю (10-й номер мирового рейтинга).

Бресель за выход в финал соревнований сразится с победителем матча Энтони Макгилл — Сы Цзяхуэй.

Напомним, в прошлом году Ронни дошёл до финала, где одержал победу над чемпионом мира 2019 года Джаддом Трампом.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.