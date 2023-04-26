В ФШР прокомментировали 12-ю партию чемпионского матча между Непомнящим и Лижэнем

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев считает, что 12-я партия матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем была низкого качества.

Напомним, китайский гроссмейстер белыми фигурами одержал победу, сравняв счёт в матче — 6:6.

«Скажу честно, партия была плохая. Китаец сегодня ошибся первым на ровном месте, и ошибся очень серьёзно. В тот момент все начали потирать руки, потому что матч мог закончиться в нашу пользу. Но история не терпит сослагательного наклонения. Следом за китайцем ошибся Ян, затем снова китаец. В сегодняшнем матче было как минимум четыре результативные ошибки. Но, в конце концов, счёт только сравнялся, поэтому точно не надо посыпать голову пеплом, впереди ещё две партии.

Конечно, самое простое — сидеть у монитора с чашкой чая в тёплом пледе и рассуждать, как же супергроссмейстер не нашёл ход, который видит третьеразрядник. Но, извините, третьеразрядник видит его с помощью компьютера, а что происходит в голове у гроссмейстера, никто не знает. Сидеть перед компьютером легко, а эмоции — это совсем другое», — сказал Ткачёв в интервью «РИА Новости Спорт».

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».