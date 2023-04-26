Стало известно, что Ронни О'Салливан сказал Бреселю после поражения на чемпионате мира

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан раскрыл, что сказал бельгийцу Люке Бреселю после поражения в четвертьфинальном поединке на чемпионате мира – 2023, который традиционно проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде.

Напомним, первый номер рейтинга О'Салливан со счётом 10:13 уступил Бреселю (10-й номер мирового рейтинга). Интересно, что по ходу матча Ронни трижды вёл с преимуществом +4.

«Я просто сказал: «Надеюсь, ты пойдёшь и выиграешь его (ЧМ), ты играл фантастически, ты был великолепен в снукере», — приводит слова О'Салливана Eurosport.uk.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.