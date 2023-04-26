Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стало известно, что Ронни О'Салливан сказал Бреселю после поражения на чемпионате мира

Стало известно, что Ронни О'Салливан сказал Бреселю после поражения на чемпионате мира
Комментарии

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан раскрыл, что сказал бельгийцу Люке Бреселю после поражения в четвертьфинальном поединке на чемпионате мира – 2023, который традиционно проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде.

Напомним, первый номер рейтинга О'Салливан со счётом 10:13 уступил Бреселю (10-й номер мирового рейтинга). Интересно, что по ходу матча Ронни трижды вёл с преимуществом +4.

«Я просто сказал: «Надеюсь, ты пойдёшь и выиграешь его (ЧМ), ты играл фантастически, ты был великолепен в снукере», — приводит слова О'Салливана Eurosport.uk.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.

Материалы по теме
Ронни О’Салливан — самый крутой чемпион мира по снукеру? Время выбирать лучшего в истории!
Рейтинг
Ронни О’Салливан — самый крутой чемпион мира по снукеру? Время выбирать лучшего в истории!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023