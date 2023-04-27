Марк Селби вышел в полуфинал чемпионата мира — 2023 по снукеру, обыграв Джона Хиггинса
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Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Марк Селби вышел в полуфинал чемпионата мира – 2023, который традиционно проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде.
В четвертьфинальном поединке второй номер мирового рейтинга Селби со счётом 13:7 обыграл четырёхкратного чемпиона мира Джона Хиггинса (11-й номер рейтинга).
За выход в финал соревнований Селби сразится с Марком Алленом (третий номер рейтинга).
Отметим, что прошлогодние финалисты — Ронни О'Салливан и Джадд Трамп — уже покинули текущий розыгрыш титула. Ронни (чемпион-2022) — в четвертьфинале, Трамп — в 1/16 финала.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
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