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«Бесконечно люблю тебя!» Симона Байлз опубликовала чувственное фото с супругом

«Бесконечно люблю тебя!» Симона Байлз опубликовала чувственное фото с супругом
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз опубликовала в социальных сетях новое свадебное фото с супругом, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом.

Свадьба Байлз прошла 23 апреля. Симона впервые познакомилась с Джонатаном в 2019 году во время одной из его игр.

«Бесконечно люблю тебя!» — подписала фото Байлз.

Фото: из личного архива Симоны Байлз

Напомним, Байлз оказалась в центре внимания мировых СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступления в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Спортсменка призналась, что испытывает серьёзные психологические проблемы. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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