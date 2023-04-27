Ян Непомнящий: ощущение, что что-то идёт не так, возникло вчера. Сегодня оно отступало

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 с китайцем Дин Лижэнем. Шахматисты сыграли вничью.
«Ощущение, что что-то идёт не так, возникло у меня вчера. Сегодня оно потихоньку отступало. Думаю, в дебюте я в неправильный момент сыграл d4, поэтому чёрные легко уравняли. Дальше была не очень приятная позиция — мне казалось, что она защитима, но белыми придётся пострадать. Но после 21… Лe5 получилось отбиться.
В эндшпиле я не видел, в чём у белых лучшая позиция. Моя ладья была пассивна, а чёрные постоянно угрожали пешке b. При определённых вариантах мы могли перейти в эндшпиль с разнопольными слонами, у белых могло быть чуть-чуть лучше, но я не видел, как всё это реализовать. Мой король был заперт, а у чёрных хорошая расстановка.
Вчера был не самый приятный момент. Сегодня я просто пришёл и стал играть в шахматы. Очевидно, это была не блестящая игра, но я старался», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
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