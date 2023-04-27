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Лижэнь — о ничьей с Непомнящим в 13-й партии: не видел вариантов, как играть на победу

Лижэнь — о ничьей с Непомнящим в 13-й партии: не видел вариантов, как играть на победу
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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал итоги 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 с россиянином Яном Непомнящим. Шахматисты сыграли вничью. Счёт в матче после 13 партий — 6,5-6,5.

«Вчера у меня не было каких-то сильных эмоций после победы. Видел, как Ян расстроен, что допустил ошибку, а я просто старался сконцентрироваться на позиции и не обращать на него внимания. Сейчас не время для эмоций, они будут позже.

Что касается сегодняшней партии, то даже если бы это были не последние партии матча за титул чемпиона мира, я бы пошёл на повторение ходов, потому что в эндшпиле была ничейная позиция. Не видел вариантов, как играть на победу.

Играть белыми в заключительной партии — это и преимущество, и недостаток. Мне вспоминается матч Ананд — Топалов, где Веселин проиграл заключительную партию белыми фигурами. У меня есть выходной день, чтобы понять, что играть», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции.

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