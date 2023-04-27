Девятерых российских борцов дисквалифицировали за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на официальном сайте сообщило о решении дисквалифицировать девятерых российских борцов за допинг на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

ITA отстранило от спорта Дарью Лексину (срок дисквалификации до 1 марта 2023 года), Елену Вострикову (до 1 марта), Маргариту Фаткулину (до 18 ноября), Елену Гетту (до 18 ноября), Анжелу Катаеву (до 18 ноября), Елену Куликову (до 18 ноября), Алевтину Лисицину (до 18 ноября), Анастасию Щавлинскую (до 18 ноября) и Алексея Щёкова (до 1 марта).

В течение всего срока дисквалификации спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях. Их отстранение распространяется также на любые другие мероприятия на международном и национальном уровне, которые организуют стороны, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс.