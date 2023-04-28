«Ниже среднего». Крамник оценил уровень игры в чемпионском матче Непомнящий — Дин

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался об уровне игры в матче за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Гроссмейстеры стараются делать максимум того, что могут. Я же сам профессионал, играл много лет. Иногда у тебя просто не получается, ты не можешь быть на своём максимуме – это нормально. Они оба бьются, стараются, показывают то, на что готовы на данный момент. У обоих по ряду причин не получается показать лучшую игру, но кто выиграет, тот и будет банковать.

Были в этом матче партии и высокого уровня, но были и с очень грубыми ошибками. Если вывести на общий баланс, то этот баланс будет ниже среднего. При этом оба – прекрасные игроки», — сказал Крамник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.