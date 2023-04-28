Крамник рассказал о своей роли в подготовке Непомнящего к матчу за звание чемпиона мира

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник рассказал, какую роль исполнял в подготовке россиянина Яна Непомнящего к матчу за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
«Говорилось о том, что я чуть ли не руководитель делегации или глава тренерского штаба. Я предпочитаю не комментировать такие вещи, так как в нынешнее время в общем потоке информации, которая публикуется в том числе и в так называемых авторитетных западных изданиях, менее 50 процентов правды. Что тут сказать? Не вижу причин, почему нельзя было сразу меня спросить об этом, прежде чем публиковать это в виде абсолютной истины.
Я немного участвовал в подготовке Яна, консультировал его, но не являюсь начальником его тренерского штаба, а во время матча я вообще в стороне. Все консультации были до начала матча. И довольно задолго до.
Какие-то плоды своей работы по ходу матча я видел. Но тут, конечно, никакой информации я открывать не буду», — сказал Крамник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
- 28 апреля 2023
-
14:58
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
11:43
-
10:46
- 27 апреля 2023
-
23:53
-
22:40
-
21:37
-
21:10
-
20:22
-
19:44
-
19:14
-
18:19
-
16:53
-
15:51
-
15:40
-
15:15
-
11:27
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
08:35
-
08:10
-
07:50
-
00:56
-
00:33
-
00:15