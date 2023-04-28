Крамник рассказал о своей роли в подготовке Непомнящего к матчу за звание чемпиона мира

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник рассказал, какую роль исполнял в подготовке россиянина Яна Непомнящего к матчу за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Говорилось о том, что я чуть ли не руководитель делегации или глава тренерского штаба. Я предпочитаю не комментировать такие вещи, так как в нынешнее время в общем потоке информации, которая публикуется в том числе и в так называемых авторитетных западных изданиях, менее 50 процентов правды. Что тут сказать? Не вижу причин, почему нельзя было сразу меня спросить об этом, прежде чем публиковать это в виде абсолютной истины.

Я немного участвовал в подготовке Яна, консультировал его, но не являюсь начальником его тренерского штаба, а во время матча я вообще в стороне. Все консультации были до начала матча. И довольно задолго до.

Какие-то плоды своей работы по ходу матча я видел. Но тут, конечно, никакой информации я открывать не буду», — сказал Крамник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.