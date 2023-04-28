«Он к такому не готов». Крамник оценил шансы Карлсена стать выдающимся игроком в покер

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался о шансах норвежского шахматиста Магнуса Карлсена стать выдающимся игроком в покер.

«В этом я сомневаюсь. Это всё-таки разные вещи. Для этого нужно полностью отдать себя этой игре. Мне кажется, Карлсен к такому не готов», — сказал Крамник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Ранее стало известно об увлечении Карлсена покером. Норвежец удерживал звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года. Тогда в матче на первенство мира он обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда со счётом 6,5:3,5. После этого норвежец выиграл ещё четыре матча за корону. В 2014 году Магнус вновь победил Ананда, в 2016-м — россиянина Сергея Карякина, в 2018-м — американца Фабиано Каруану, в 2021-м — Непомнящего.