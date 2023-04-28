ЖГК ЦСКА вышел в финал Кубка России

Женский гандбольный клуб ЦСКА (Москва) вышел в финал Кубка России, победив гандбольный клуб «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) в матче полуфинала «Финала четырёх» женского Кубка России, проходящего в Тольятти. Встреча команд завершилась со счётом 34:30.
На счету ЖГК ЦСКА четыре семиметровых штрафных броска с эффективностью пробития 75%. Также московский клуб достиг показателя в 66% эффективности голов и 75% эффективности быстрых переходов. «Ростов-Дон» показал 83% эффективности быстрых переходов и 61% эффективности голов, заработал пять семиметровых штрафных бросков и реализовал 80% из них.
Второй участник полуфинального матча определится в пятницу, 28 апреля, в 18:00 мск. На поле выйдут хозяева турнира — гандбольный клуб «Лада» (Тольятти), а также их соперники — «Звезда» (Звенигород).
«Лада» в год своего 25-летия впервые получила право принять «Финал четырёх». Матчи турнира пройдут в ледовом дворце «Лада-Арена».
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