Карлсен — об игре за титул: матч между очень сильными игроками, но не обязательно лучшими

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Летом 2022 года Карлсен отказался от защиты титула чемпиона мира, который он удерживал с 2013 года. В матче между Непомнящим и Лижэнем перед заключительной партией в классические шахматы ничья — 6,5:6,5. 14-я партия состоится 29 апреля. Если и она не выявит победителя, исход матча решится на тай-брейке.

«Интересно следить за матчем. Это немного другое. Для меня это немного похоже на матч 2012 года (Ананд против Гельфанда). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками, которые при этом не обязательно являются лучшими в мире.

Как ни странно, я частично следил за матчем 2012 года вместе с Непомнящим, потому что мы были на подмосковном сборе. Тогда, в 2012 году, он сказал: «Почему бы тебе не играть вместо тех, кто там играет». Не знаю, думает ли он сейчас так же?

Чемпионский матч всё равно является титульным, но он не всегда определял лучшего игрока мира. Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира — но не обязательно кем-то большим.

Этот матч проходит совершенно иначе, нежели мои матчи. Это забавно.

Есть ли у меня мысли снова сыграть за шахматную корону? Я бы сказал, что не собираюсь. Меня устраивает то, что есть сейчас. За шахматную корону борются другие», — приводит слова Карлсена VG.