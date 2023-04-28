Новому шахматному чемпиону достанется уникальный трофей. У Магнуса Карлсена такого нет!

Позади 13 партий в матче за звание чемпиона мира по шахматам, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, счёт равный. Атмосфера накалилась до предела, и 17-й обладатель титула в истории будет определён 29 или 30 апреля.
Помимо солидных призовых, новый чемпион получит уникальный трофей. Рассказываем о том, какой приз ждёт победителя матча за корону.
Трофей с казахстанскими мотивами
В 2023 году победитель матча за звание чемпиона мира получит серебряный трофей с синими камнями, который весит четыре с половиной килограмма. Статуэтка создана по уникальному дизайну, который отсылает к монументу Байтерек – символу Астаны как новой столицы Казахстана, где и проходит чемпионский матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.
Трофей чемпиона мира по шахматам — 2023
Фото: fide.com
Байтерек – одна из главных достопримечательностей города, его высота составляет 150 метров, а по форме он напоминает ферзя, отчасти поэтому монумент и стал основой для создания трофея для чемпионского матча.
Монумент Байтерек в Астане
Фото: РИА Новости
Помимо необычной статуэтки, чемпион мира, скорее всего, примерит традиционный лавровый венок – такова добрая шахматная традиция.
И, разумеется, победитель чемпионского матча – 2023 получит € 1,2 млн призовых (или на € 100 тыс. меньше, если дело дойдёт до тай-брейка).
У Магнуса Карлсена трофеи покруче?
В 2021 году Магнусу Карлсену вручили позолоченную статуэтку, изготовленную из серебра 925-й пробы, долерита и обсидиана, украшенную 39 жемчужинами и бриллиантом. Интересно, что кубок, который достался норвежцу, был изготовлен в России ювелирным домом Александра Чамовских.
Также Карлсену вручили массивный лавровый венок, который традиционно надевают на чемпионов мира по шахматам на церемонии награждения.
Магнус Карлсен после победы в матче за титул в 2021 году
Фото: fide.com
В 2014-м, 2016-м и 2018-м призы для чемпиона мира были выполнены в форме кубка.
Магнус Карлсен с Кубком чемпиону мира — 2016
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Магнус Карлсен с Кубком чемпиону мира — 2018
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Первый трофей чемпиона мира, который Магнус Карлсен получил в 2013 году, обыграв индуса Вишванатана Ананда, представлял собой большую позолоченную чашу, украшенную четырьмя конями в основании.
Магнус Карлсен с трофеем чемпиона мира в 2013 году
Фото: Zuma/TASS
Безусловно, полка с наградами дома у Магнуса Карлсена пестрит самыми разными кубками, но трофея с казахстанскими мотивами у него нет. Зато он будет у победителя чемпионского матча – у Яна или у Дина.
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