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Sport 24: российские борцы могут принять участие в чемпионате мира — 2023

Sport 24: российские борцы могут принять участие в чемпионате мира — 2023
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Сборная России по борьбе может принять участие в чемпионате мира в Белграде (Сербия), который пройдёт в сентябре.

«Первенство пройдёт с 16 по 24 сентября в Белграде. Россияне могут принять участие под нейтральным флагом, к их приезду уже готовятся организаторы», – заявил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Ранее исполком Объединённого мира борьбы (UWW) принял решение допустить до международных соревнований российских и белорусских атлетов при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, 28 марта МОК назвал рекомендации по допуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Рекомендации предусматривают индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Ряд стран осудил решение МОК и пригрозил бойкотом международных турниров в случае участия в них россиян и белорусов.

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