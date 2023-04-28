Sport 24: российские борцы могут принять участие в чемпионате мира — 2023

Сборная России по борьбе может принять участие в чемпионате мира в Белграде (Сербия), который пройдёт в сентябре.
«Первенство пройдёт с 16 по 24 сентября в Белграде. Россияне могут принять участие под нейтральным флагом, к их приезду уже готовятся организаторы», – заявил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
Ранее исполком Объединённого мира борьбы (UWW) принял решение допустить до международных соревнований российских и белорусских атлетов при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, 28 марта МОК назвал рекомендации по допуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Рекомендации предусматривают индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Ряд стран осудил решение МОК и пригрозил бойкотом международных турниров в случае участия в них россиян и белорусов.
- 28 апреля 2023
-
23:27
-
22:56
-
21:52
-
21:45
-
21:30
-
21:10
-
20:18
-
19:34
-
19:00
-
18:46
-
17:04
-
16:51
-
16:42
-
16:10
-
15:24
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
11:43
-
10:46
- 27 апреля 2023
-
23:53
-
22:40
-
21:37
-
21:10
-
20:22
-
19:44