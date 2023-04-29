Как завершится 14-я партия матча Непомнящий — Лижэнь за звание чемпиона мира по шахматам?

Сегодня, 29 апреля, пройдёт 14-я партия матча за мировую шахматную корону 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

На данный момент счёт в матче равный – 6,5-6,5. В 14-й партии Непомнящий сыграет чёрными фигурами. Напомним, 13-я партия титульного поединка завершилась вничью.

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Согласно регламенту матч состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Если сегодня шахматисты сыграют вничью, будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и он не выявит победителя, гроссмейстеры сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».