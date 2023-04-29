Магнус Карлсен — о матче Непомнящего с Лижэнем: ожидал, что они будут лучше защищаться

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен поделился впечатлениями от матча за мировую шахматную корону 2023 году, где за титул сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

«Я не следил за партиями в прямом эфире, но посмотрел их. Они были довольно интересными. Я ожидал, что участники будут лучше защищаться, но меня впечатлило, как им удавалось создавать шансы и насколько они не могли или не хотели свернуть игру как можно раньше.

Думаю, что очень многое зависит от того, какие позиции вы получаете на выходе из дебюта. Если они очень сложные, ошибок неизбежно будет больше. В этом матче так и происходит, поэтому партии и получились столь увлекательными.

В прошлых матчах мои противники, играя чёрными, выбирали самые крепкие линии и пытались убить игру, что является лучшей стратегией, которую можно избрать против меня. Да и за белых всегда играли солидно, не слишком рискуя, и «давили на тормоз», если появлялись опасения.

Мне кажется, в этом матче участники чувствуют, что могут больше рисковать. Мои соперники понимали, что, если я поведу в счёте, у них будут большие проблемы. У меня плотный репертуар за чёрных, который я очень хорошо знаю, и им крайне сложно будет получить шанс, не идя на большой риск. А если я, ведя в счёте, буду играть белыми, то уже сам не стану рисковать. В этом же матче мы видим, что оба участника плохо играют в защите, поэтому оба могут больше рисковать и атаковать», — приводит слова Карлсена телеграм-канал «Левитов о шахматах» со ссылкой на подкаст NRK Sjakksnakk.