Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований

Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов для участия в соревнованиях мирового уровня в нейтральном статусе.

Федерация дзюдо была одной из первых высказавшихся о возвращении российских атлетов на турниры: дзюдоисты из России уже в марте 2022 года получили возможность выступать в нейтральном статусе, в июне 2022 года сборная России выиграла общий медальный зачёт на турнире в Монголии.

Российским и белорусским спортсменам запретили выступать на соревнованиях Международной федерации дзюдо только в сентябре 2022 года: изначально их отстранили от участия до января 2023 года. Россияне и белорусы пропустили чемпионат мира, который проходил в Ташкенте.

Напомним, в марте 2023 года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение о допуске россиян и белорусов на соревнования должны принимать отдельные спортивные федерации.