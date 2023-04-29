Дин Лижэнь: нужно отдохнуть и найти мотивацию перед тай-брейком

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал 14-ю партию матча за титул чемпиона мира, который проходит в Астане (Казахстан).
Последняя в матче партия с классическим контролем времени завершилась вничью на 90-м ходу. Лижэнь играл белыми фигурами. Счёт в матче китайца с россиянином Яном Непомнящим – 7-7. Завтра, 30 апреля, чемпион определится на тай-брейке.
«Ход 12.Кg5 был сделан исходя из позиции. Я полагал, что там есть есть несколько хороших продолжений, возможность начать мощную атаку. Но я был слишком оптимистичен. Поначалу мне понравился этот ход, но после 13… Фс7 мне пришлось перейти в оборону. Это была поворотная точка партии, мне кажется.
Самый сложный момент для меня был в седьмой партии, когда из-за цейтнота я неожиданно проиграл. Я не мог принять решение, не мог сделать ход. Эта партия очень сильно на меня повлияла.
Сегодня ситуация поменялась: мне уже не надо было во что бы то ни стало выигрывать белыми, поэтому я решил выбрать такой дебют. Он был не слишком рискованный, но я ошибся. А что касается подготовки к 14-й партии, то она была больше моральной.
Сегодня я не буду играть тренировочные партии перед рапидом. Мне нужно отдохнуть и найти мотивацию перед тай-брейком», — передаёт слова Лижэня корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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