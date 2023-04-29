Ян Непомнящий начнёт тай-брейк титульного матча с Дин Лижэнем чёрными фигурами

В Астане (Казахстан), где проходит матч за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем, состоялась жеребьёвка цвета фигур на тай-брейке. Партии в быстрые шахматы белым цветом начнёт Лижэнь, Непомнящий будет играть чёрными.
Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Завтра, 30 апреля, в 12:00 мск противостояние гроссмейстеров продолжится на тай-брейке, который начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.
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