Наставник «Лады» Екатерина Маренникова подвела итоги финала Кубка России по гандболу

Главный тренер женской гандбольной команды «Лада» Екатерина Маренникова подвела итоги финала Кубка России.

В решающем матче за трофей ЦСКА нанёс поражение «Ладе» со счётом 31:27 и второй год подряд выиграл Кубок России. «Финал четырёх» проходил в Тольятти.

«Хочу поздравить команду ЦСКА с действительно заслуженной победой, с кубком. Но, опять же, я хочу сказать спасибо девчонкам. Они сегодня бились, отдавали все силы, боролись за каждый мяч. Не жалея себя, шли в контакт, получая и по зубам, и по лицу, и по носу, куда попадали. Это было очень тяжело. Сегодняшнюю игру можно назвать боем – самоотверженным, где-то на зубах. Вторая игра подряд — тяжеловато, конечно, поэтому и скорости не были такие, как в первый день. Но, думаю, болельщики, которые были здесь или смотрели по телевизору, получили огромное удовольствие от этих двух дней. Это был большой праздник для нас, для города, для игроков. Они зарядились и питались этими эмоциями. Спасибо городу и болельщикам. Это очень дорого, когда приходит столько людей, отдают свои силы и эмоции, благодарят тебя за игру. И спасибо команде», — сказала Маренникова на пресс-конференции.