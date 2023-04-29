Дворкович объяснил, почему Непомнящий затянул концовку 14-й партии титульного матча

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказал мнение, что россиянин Ян Непомнящий осознанно затянул последнюю партию с классическим контролем времени в матче за мировую шахматную корону.
14-я партия, в которой Непомнящий играл против китайца Дин Лижэня чёрными фигурами, получилась самой длинной в матче и завершилась на 90-м ходу. После классических партий счёт в противостоянии – 7:7. Чемпион мира определится на тай-брейке, который состоится завтра, 30 апреля.
«Длительность матча может и повлиять. Я думаю, что это был сознательный выбор Яна — продолжить борьбу за победу даже в объективно ничейной позиции, поскольку рисковали проиграть только белые. Чёрные играли без риска, Ян тратил меньше энергии, чем Дин Лижэнь. Это выбор Яна — поиграть ещё в шахматы, которые он очень любит. Я думаю, что завтра он будет готов к игре, как и Дин Лижэнь.
Мы ожидали тай-брейк как наиболее вероятный исход, я ещё перед матчем говорил, что шансы — 50 на 50. Хотя по ходу турнира у Яна было больше шансов, и он упустил больше шансов (на победу), чем Дин Лижэнь. Это объективная оценка без каких-либо эмоций. В том числе и сегодня, в последней партии. Но для зрителей тай-брейк — самое лучшее, что может быть. Поэтому завтра будем наслаждаться шахматами», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».
- 29 апреля 2023
-
23:01
-
22:51
-
22:23
-
21:35
-
20:35
-
20:15
-
20:04
-
19:42
-
19:27
-
19:12
-
19:05
-
18:37
-
18:04
-
17:52
-
17:34
-
17:31
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
10:51
-
10:01
-
09:05
- 28 апреля 2023
-
23:27
-
22:56
-
21:52
-
21:45
-
21:30
-
21:10
-
20:18
-
19:34