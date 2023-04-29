Дворкович объяснил, почему Непомнящий затянул концовку 14-й партии титульного матча

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказал мнение, что россиянин Ян Непомнящий осознанно затянул последнюю партию с классическим контролем времени в матче за мировую шахматную корону.

14-я партия, в которой Непомнящий играл против китайца Дин Лижэня чёрными фигурами, получилась самой длинной в матче и завершилась на 90-м ходу. После классических партий счёт в противостоянии – 7:7. Чемпион мира определится на тай-брейке, который состоится завтра, 30 апреля.

«Длительность матча может и повлиять. Я думаю, что это был сознательный выбор Яна — продолжить борьбу за победу даже в объективно ничейной позиции, поскольку рисковали проиграть только белые. Чёрные играли без риска, Ян тратил меньше энергии, чем Дин Лижэнь. Это выбор Яна — поиграть ещё в шахматы, которые он очень любит. Я думаю, что завтра он будет готов к игре, как и Дин Лижэнь.

Мы ожидали тай-брейк как наиболее вероятный исход, я ещё перед матчем говорил, что шансы — 50 на 50. Хотя по ходу турнира у Яна было больше шансов, и он упустил больше шансов (на победу), чем Дин Лижэнь. Это объективная оценка без каких-либо эмоций. В том числе и сегодня, в последней партии. Но для зрителей тай-брейк — самое лучшее, что может быть. Поэтому завтра будем наслаждаться шахматами», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».