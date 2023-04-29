Вице-президент Азиатской шахматной федерации оценил матч Непомнящий — Лижэнь

Вице-президент Азиатской шахматной федерации Дармен Садвакасов оценил игру российского гроссмейстера Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в 14-й партии матча за мировую шахматную корону.

14-я партия, в которой Непомнящий играл против Лижэня чёрными фигурами, получилась самой длинной в матче и завершилась на 90-м ходу. После классических партий счёт в противостоянии – 7:7. Чемпион мира определится на тай-брейке, который состоится завтра, 30 апреля.

«Эта партия, как и многие последние, была не без ошибок. В целом думал, Дин играет на два результата. И позиция ему это абсолютно позволяла. Мне кажется, Ян сделал серьёзную неточность в дебюте, позволив белым получить очень приятную позицию. Казалось, что Дин должен сыграть просто несколько простых ходов, а чёрным было бы не так просто преимущество в пространстве преодолевать. Но по какой-то причине сделал «блицевский» ход конём на g5. И неожиданно надолго задумался после единственно допустимого хода h6, можно сказать. Пошёл h4, но далее никакого продолжения атаки не последовало. Белые просто ослабили свою структуру. По большому счёту после этого инициатива перешла к Яну.

После этого россиянин всегда был с преимуществом. На мой взгляд, он дважды упускал реальную возможность получить преимущество, близкое к решающему. Видимо, нервы тоже подводили. Напряжение высокое. И мы понимаем, что игроки устали. Но в то же время, выходя на партию чёрными, думаю, Ян был готов к ничьей. Это было бы хорошо изначально. Но в конечной позиции он немного повозил соперника, давил на него без риска. Но всё-таки Дин не допустил серьёзной ошибки, несмотря на проблему со временем. Партия завершилась вничью, и всех любителей шахмат ждёт интереснейший тай-брейк.

Кто упустил больше шансов за 14 партий? С обеих сторон было много ошибок. До сих пор перед глазами позиция Дин Лижэня, когда он не выиграл одну из партий в два хода. Ян тоже упускал очень перспективные и выигранные позиции. 12-ю партию с большим преимуществом он даже проиграл. Наверное, для него это было очень чувствительно. Ведь он в целом мог закончить матч и стать чемпионом мира. Но уступил, счёт выравнялся — и мы до сих пор наблюдаем напряжение. Были и другие ошибки. Матч идёт с большим количеством неточностей, но от этого любители шахмат во всём мире только выигрывают», — приводит слова Садвакасова «Матч ТВ».