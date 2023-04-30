Свидлер: на тай-брейке Непомнящему и Лижэню будет играть легче

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер оценил игру соотечественника Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в 14-й партии матча за мировую шахматную корону.

14-я партия, в которой Непомнящий играл против Лижэня чёрными фигурами, получилась самой длинной в матче и завершилась на 90-м ходу. После классических партий счёт в противостоянии – 7:7. Чемпион мира определится на тай-брейке, который состоится 30 апреля.

«Позиция была сложная. Не сказал бы, что там возникла ситуация, которую ты должен реализовывать каждый раз. Да, у Яна были шансы, которые, будь он в лучшей форме, он использовал бы удачнее. Но я бы не назвал это супертрагедией. И надо отдать должное Лижэню, который после определённого момента великолепно защищался. Ни одной претензии, начиная с хода 37-го, к нему нет. Человека, который так упорно обороняется, обыграть и правда нелегко. Конечно, воспринимаешь ничью в такой партии как некий удар. Но не столь сильный, чтобы долго по этому поводу переживать.

Что будет на тай-брейке, судить сложно. По обоим гроссмейстерам видно: с эмоциями и давлением, которое на них оказывают счёт и близость титула, оба справляются не на ура. Но не стоит переоценивать здесь роль нервов. Завтра им в некотором смысле будет играть легче, поскольку шахматы с коротким контролем дают большую возможность для самовыражения. Меньшую важность приобретает дебют, большую — то, как хорошо ты готов играть конкретно в этот день. Поэтому сложно прогнозировать, но будем с интересом смотреть, как завтра пойдёт игра», — приводит слова Свидлера RT.