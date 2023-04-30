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Чемпионат мира по снукеру — 2023: расписание сессий финального матча

Чемпионат мира по снукеру — 2023: расписание сессий финального матча
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Сегодня, 30 апреля, в театре «Крусибл» (Шеффилд) стартует финальный поединок чемпионата мира – 2023 по снукеру. За престижный титул сразятся четырёхкратный чемпион мира, британец Марк Селби и 10-й номер рейтинга, бельгиец Люка Бресель.

Снукер. Чемпионат мира – 2023. Финал

30 апреля

Первая сессия – начало — в 15:00 мск.
Вторая сессия – начало — в 21:00 мск.

1 мая

Третья сессия – начало — в 15:00 мск.
Четвертая сессия – начало — в 21:00 мск.

Отметим, что прошлогодние финалисты — Ронни О'Салливан (чемпион) и Джадд Трамп — покинули текущий розыгрыш титула на более ранних стадиях. Ронни — в четвертьфинале (причём проиграл именно Бреселю), Трамп — в 1/16 финала.

Победитель ЧМ-2023 получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.

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