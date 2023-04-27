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Итоги четвертьфиналов чемпионата мира по снукеру — 2023: Ронни О’Салливан вылетел с турнира, Селби выбил Хиггинса, обзор

«Перед турниром я пил и не тренировался». Как Ронни О’Салливана оставили без победы на ЧМ
Татьяна Постникова
Как Ронни О’Салливана оставили без победы на ЧМ
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Действующий чемпион мира уступил бесшабашному бельгийцу.

Чемпионат мира по снукеру уже выходит на финишную прямую – в «Крусибле» стартуют полуфиналы. Состав участников завершающей стадии удивителен. На пути к полуфиналу выбыли прошлогодний вице-чемпион Джадд Трамп, один из лидеров сезона Шон Мёрфи и даже великий Ронни О’Салливан.

Кто же оставил самых крутых игроков без мечты?

«Я не так уж и разочарован»

Пожалуй, главным событием четвертьфиналов стал вылет Ронни О’Салливана. На старте турнира казалось, что Ракета с лёгкостью дойдёт минимум до полуфинала, так как по-настоящему серьёзных соперников в его части сетки не было. Это убеждение подкрепляла и игра британца: в 1/16 финала он довольно легко обыграл Пан Цзюньсюя (10:7), а потом в 1/8 финала просто разгромил Хоссейна Вафаея (13:2). В четвертьфинале Ронни предстояло встретиться у стола с 28-летним Люкой Бреселем, который на своём турнирном пути не без проблем одолел Рики Уолдена (10:9) и Марка Уильямса (13:11).

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Для О’Салливана матч с Бреселем был особенным – сотым в «Крусибле». И изначально для Ракеты всё складывалось просто шикарно. После утренней сессии англичанин вёл 6:2, а после вечерней – 10:6. Ронни был в каких-то трёх фреймах от очередного полуфинала чемпионата мира в своей карьере, но всё сложилось не в пользу семикратного чемпиона планеты.

В заключительной, третьей сессии О’Салливан не выиграл ни одного из семи фреймов! Подобное с Ронни в «Крусибле» случилось лишь в четвёртый раз. Причём последний раз такое было аж в 2006-м, когда Ракета уступил Грэму Дотту (8:16). Причинами такого разгрома стали качественная игра бельгийца и многочисленные ошибки Ронни. В итоге величайший снукерист упустил шанс завоевать рекордный, восьмой титул чемпиона в новейшей истории.

«Он невероятный талант, – хвалил соперника О’Салливан после матча. – Я давно играю в снукер, но не видел, чтобы кто-то так же хорошо бил по шарам. Он так хлестал по ним! Это просто потрясающе смотрелось. Мне было приятно наблюдать за его игрой. Публика хорошо провела время, а если кто-то попытается найти недостатки в его выступлении, ну что ж, удачи! Я просто сказал ему после матча: «Надеюсь, ты пойдёшь и выиграешь этот чемпионат мира. Ты играл фантастически, ты был великолепен в снукере!

На самом деле, я не так уж и разочарован. Возможно, мне бы и хотелось пройти дальше, но я будто уже дошёл до момента, когда спрашиваешь себя: «А для чего я играю в снукер?» Мне нравится этот образ жизни, я люблю свою жизнь и снукер в ней. Я не просто играю в него. Но в каком-то смысле снукер – это просто игра, я смирился с этим, чтобы не сильно расстраиваться.

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Я проигрывал здесь 24 раза, а выигрывал семь, так что по теории вероятности я должен был проиграть. Поражение пришлось на этот год, но, уверен, у меня будет ещё одно хорошее выступление в «Крусибле». Посмотрим».

Ещё более яркий комментарий после матча дал Люка Бресель, раскрывший удивительные детали своей подготовки к чемпионату мира.

«Перед турниром я веселился на вечеринках и не ложился спать допоздна, до шести-семи утра, играл в FIFA со своими друзьями, пил и не тренировался. Даже после того, как я победил Марка Уильямса, я вернулся домой в Бельгию на машине в семь утра, и в тот же день мы снова гуляли до пяти или шести утра. Я был чертовски пьян. На следующий день мне пришлось возвращаться обратно, так что это совершенно другая подготовка. Я даже выкладывал в соцсетях, как отдыхаю, потому что мне всё равно, что думают люди».

Китайский феномен

В полуфинале Люка Бресель сыграет с не менее удивительным игроком – Сы Цзяхоем. 20-летний китаец уже поразил всех на текущем чемпионате мира. Ещё в первом раунде дебютант ЧМ выбил Шона Мёрфи (10:9), а в 1/8 финала – Роберта Милкинса (13:7). В четвертьфинале Цзяхой играл с Энтони Макгиллом, одолевшим Джадда Трампа (10:6) и Джека Лисовски (13:8).

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Между соперниками вышла настоящая заруба. В первой сессии Сы имел большое преимущество (4:1), однако Энтони удалось сравнять счёт – 4:4. Вторая сессия выдалась не менее драматичной и завершилась вничью – 8:8. А в заключительной сессии китайцу всё-таки удалось одержать победу – 13:12.

В итоге Цзяхой установил аж два рекорда. Во-первых, он побил достижение Ронни О’Салливана от 1996 года и стал самым молодым участником полуфиналов ЧМ. Во-вторых, Сы – первый дебютант в полуфинале ЧМ за последние 28 лет. Последний раз такое удавалось Энди Хиксу в 1995 году.

Будущий чемпион?

Во второй половине сетки матчи получились менее драматичными, но при этом совсем не скучными. Пожалуй, самым ярким событием было противостояние в четвертьфинале опытных Марка Селби и Джона Хиггинса. На пути к этому матчу англичанин обыграл Мэттью Селта (10:8) и Гэри Уилсона (13:7), а шотландец расправился с Дэвидом Грэйсом (10:3) и Кайреном Уилсоном (13:2).

Селби и Хиггинс неоднократно играли между собой на чемпионатах мира, в частности в финалах: в 2007-м титул ушёл Джону, в 2017-м – Марку. Пускай в этот раз борьба шла не в заключительном матче, интриги было хоть отбавляй.

В середине первой сессии Селби уступал Хиггинсу 1:4, но успел сравнять счёт к перерыву – 4:4. Своё восхождение Шут из Лестера продолжил в дневной сессии. Мало того, что он выиграл её со счётом 9:5, так ещё и сумел сделать сотый сенчури в «Крусибле». Марк стал лишь четвёртым игроком в истории, которому покорились брейки за сотню на ЧМ. Кроме него, это удавалось Ронни О’Салливану, Джону Хиггинсу и Стивену Хендри.

Заключительная сессия также осталась за Селби – 13:7, что позволило Марку выйти в свой восьмой полуфинал ЧМ. И, кажется, после вылета Ронни именно Марк стал главным претендентом на победу в турнире.

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Возвращение Аллена

Соперником Селби в полуфинале будет его тёзка – Аллен. Ирландец вышел в эту стадию ЧМ впервые за 14 лет. Последний раз ему такое удавалось в 2009 году. Правда, тогда Аллен проиграл будущему чемпиону Джону Хиггинсу (13:17).

В этот раз, чтобы дойти до полуфинала, Марку пришлось одолеть Фань Чжэнъи (10:5), Стюарта Бинэма (13:4) и Джека Джонса (13:10). Если в первых двух раундах Аллен легко обыгрывал своих соперников, в четвертьфинале с дебютантом Джонсом ему пришлось по-настоящему попотеть. Первая сессия завершилась напряжёнными 4:4, а вторая – не менее драматичными 8:8. В заключительной сессии равная борьба продолжилась, к середине счёт был 10:10, однако опытному Аллену удалось показать свой класс и выиграть 13:10. Борьба была настолько напряжённой, что весь матч продолжался более восьми часов, а заключительный фрейм длился больше часа!

Кстати, если Аллену удастся одолеть Селби в полуфинале и попасть в финал, он займёт первое место в рейтинге лучших снукеристов по версии WST. Сейчас североирландец занимает третью строчку рейтинга.

Полуфинальные матчи пройдут на «Крусибле» с 27 по 29 апреля.

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