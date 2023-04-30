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Рязанцев: в 1-й партии у Непомнящего был шанс на преимущество, но он им не воспользовался

Рязанцев: в 1-й партии у Непомнящего был шанс на преимущество, но он им не воспользовался
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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев оценил ничейный результат первой партии тай-брейка между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2023 года.

«Первая партия для Яна Непомнящего сложилась непросто. В дебюте Дин Лижэнь получил инициативу и небольшой перевес. Но потом Ян организовал контригру, вышел ладьёй на h5, создал встречную угрозу королю, и Лижэнь стал допускать ошибки, благодаря которым у Непомнящего был шанс на преимущество, но он им не воспользовался. В целом партия получилась очень интересной с небольшим количеством неточностей. Надеюсь, Ян отлично проведёт дебют следующей партии. Болеем за него», — приводит слова Рязанцева RT.

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