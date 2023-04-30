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Фото: эмоции Дин Лижэня после завоевания титула чемпиона мира по шахматам

Фото: эмоции Дин Лижэня после завоевания титула чемпиона мира по шахматам
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30-летний китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам, в матче за шахматную корону 2023 года в упорной борьбе обыграв россиянина Яна Непомнящего.

Примечательно, что Лижэнь стал первым в истории Китая шахматистом, которому удалось добиться такого достижения.

После решающего хода и рукопожатия с Непомнящим Лижэнь долго не мог прийти в себя. Дин сидел за столом, прикрыв глаза руками.

Напомним, исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

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