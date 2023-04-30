Ян Непомнящий раскрыл состав команды, с которой готовился к матчу за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий раскрыл состав команды, которая помогала ему готовиться к выступлению на матче за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

Напомним, исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

«У меня в целом была довольно большая команда. По шахматной части здесь со мной был Никита Витюгов. Ильдар Хайруллин и Максим Матлаков входили в бригаду, и я консультировался, занимался немного с Владимиром Борисовичем Крамником», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после поражения в матче за шахматную корону.