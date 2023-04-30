Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий раскрыл состав команды, с которой готовился к матчу за шахматную корону

Ян Непомнящий раскрыл состав команды, с которой готовился к матчу за шахматную корону
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий раскрыл состав команды, которая помогала ему готовиться к выступлению на матче за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

Напомним, исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

«У меня в целом была довольно большая команда. По шахматной части здесь со мной был Никита Витюгов. Ильдар Хайруллин и Максим Матлаков входили в бригаду, и я консультировался, занимался немного с Владимиром Борисовичем Крамником», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после поражения в матче за шахматную корону.

Материалы по теме
Печаль российского спорта. Непомнящий оставил себя без титула чемпиона мира по шахматам
Live
Печаль российского спорта. Непомнящий оставил себя без титула чемпиона мира по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023