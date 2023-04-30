Песков — о поражении Непомнящего: наши гроссмейстеры будут работать дальше

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на поражение россиянина Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам с китайским спортсменом Дин Лижэнем.

«Поздравим его [Лижэня], он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

В напряжённом матче за звание 17-го чемпиона мира по шахматам, в котором были сыграны все 14 обязательных партий и четыре партии тай-брейка, Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу гроссмейстера из Китая.

17-м чемпионом мира по шахматам, первым в истории Китая, стал Дин Лижэнь. До него титул действующего чемпиона мира с 2013 года сохранял за собой норвежец Магнус Карлсен.