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Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону — 2023. Таким образом, представитель Китая стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

Напомним, Непомнящий завоевал право принять участие в матче за звание чемпиона мира в 2022 году после победы на турнире претендентов. Россиянин должен был сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако 16-й чемпион мира отказался от защиты звания. Соперником Непомнящего стал Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Тай-брейк. Партия 4. Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай)
30 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
0:1
Дин Лижэнь
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