Главный тренер «КПРФ» объяснил, за счёт чего команда выиграла четвертьфинал в трёх матчах

Главный тренер «КПРФ» Бесик Зоидзе подвёл итоги четвертьфинальной серии чемпионата России с «Новой генерацией».
«КПРФ» одержал три победы и вышел в полуфинал, где встретится с екатеринбургской «Синарой». Заключительный четвертьфинальный матч в Сыктывкаре московская команда выиграла со счётом 6:0.
«Очень важный матч был, и в целом история этого противостояния заключалась в том, что с нашей стороны мы хотели максимально правильно подходить к каждой игре. Нам это в Москве удавалось, при всём том, что мы испытывали огромные трудности из-за хорошей игры «Новой генерации». Если особенно вспомнить первую игру, то столько голевых моментов было у «Генерации», что мы могли и не выиграть.
Но наше терпение и правильный подход к каждой игре дали нам возможность рассмотреть сегодняшнюю игру как отдельную историю. Нам это удалось. Сегодня команда качественно сыграла, с концентрацией не было никаких проблем. Мы реализовали очень много в первом тайме из того, что создавали, к чему готовились, особенно стандартные положения.
Ощущение того, что мы три игры выиграли, даёт нам определённый позитив и возможность перспективы. Мы рады, что в трёх играх всё закончили. Путь продолжается, предстоит полуфинал, и там мы понимаем, какие эмоции, силы и мастерство нужны. Хочу пожелать «Новой генерации» удачи, а нашей команде продолжить путь, который называется полуфинал», — сказал Зоидзе для YouTube-канала «Новой генерации».
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